Украине передадут еще 18 машин, конфискованных у пьяных водителей
Foto: Valsts ieņēmumu dienests

Во вторник правительство решило безвозмездно передать Украине еще 18 машин, конфискованных у пьяных водителей.

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Автомашины будут переданы Нововодолажской центральной районной больнице, Ржавецкой психоневрологической школе-интернату в Харьковской области, Институту патологии позвоночника и суставов Украинской Национальной академии наук М.И. Ситенко, совету поселка городского типа Побугское (Побузьке) в Голованевском районе Кировоградской области, Министерству обороны Украины, в том числе армии, Кривоозерскому поселковому совету и донорскому центру Харьковского округа.

Передача отнятых у пьяных водителей автомобиля Украине проводится в сотрудничестве с "Твиттер-конвоем" и обществом Agendum, которая получает запросы от необходимых транспортных средствах от разных учреждений в Украине.

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