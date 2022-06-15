Украинские беженцы не могут зарегистрировать автомобили в Латвии

Латвийские законы гласят, что автомобили с иностранными номерами нужно регистрировать в Латвии, если их водители намерены находиться в стране более трех месяцев. Но открылась недоработка, которая не позволяет беженцам из Украины пройти эту процедуру дешево и просто, со ссылкой на Латвийское телевидение пишет rus.lsm.lv.

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Беженка из Украины Ирина дважды была в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и поняла, что регистрация автомобиля обошлась бы ей свыше тысячи евро. "Нужно пройти растаможку, оплатить таможенную пошлину, техосмотр, сертификацию и смену номеров", — отметила женщина, добавив, что в CSDD ей утвердили таможенный налог в размере 10% от стоимости автомобиля.

Впрочем, как выяснилось, требование о таможенной пошлине не относится к беженцам из Украины. "Учитывая войну в Украину и статус этих беженцев, понятно, что они ограничены в средствах. Поэтому эти лица могут растаможить без таможенного налога или налога на добавленную стоимость, что самое значительное", — говорит руководитель отдела таможенных консультаций Управления таможни Службы госдоходов Ивар Вуценс.

Чтобы получить эту льготу, беженцу нужно связаться с таможенным брокером и заполнить таможенную декларацию, к которой необходимо приложить удостоверяющий личность документ, заявление в свободной форме о смене места жительства и копию выданной Управлением по делам гражданства и миграции долгосрочной визы с правом на работу без ограничений. И с заполненной декларацией можно отправляться в CSDD на перерегистрацию автомобиля.

Но тут начинаются сложности. В CSDD отметили, что сейчас в Латвии перерегистрацию прошли менее десятка автомобилей из Украины, поскольку действующий порядок требует пройти сертификацию, если транспортное средство произведено не для рынка Евросоюза. "Без сертификации, как пока гласит закон, эту регистрацию пока проходить нельзя", — пояснил представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.

В среду ответственная комиссия Сейма рассмотрит поправки к закону, которые отменят требование по сертификации для украинских беженцев и позволят регистрировать автомобили без нее.