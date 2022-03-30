Украинские беженцы нуждаются в медицинских услугах

По положению дел на воскресенье в латвийских больницах находились уже семь украинских беженцев с диагнозом Covid-19 — все были госпитализированы в период с 7 по 22 марта. Точных данных о том, в какой иной медицинской помощи нуждаются беженцы, пока нет, сообщает Diena.

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Точное количество спасающихся от войны украинцев, прибывших в Латвию, пока неизвестно, но на данный момент комиссии самоуправлений по гражданской обороне разместили уже 6293 человека, а 8968 украинским гражданам были выданы документы на жительство с правом на трудоустройство.

Украинские беженцы, прибыв в Латвию, могут получить медицинскую помощь на тех же условиях, что и местные жители. Большинство украинских беженцев составляют женщины и дети, и они имеют бесплатный доступ к оплачиваемым государством медицинским услугам в Латвии, однако, как и местное население, за определенные услуги должны рассчитываться собственными средствами.

Covod-19: 89 случаев, 7 госпитализаций

С 7 по 20 марта в Латвии Covid-19 был диагностирован у 89 украинцев. Трое из госпитализированных пациентов находятся в стационаре Gaiļezers, по одному — в Детской клинической университетской больнице, Елгавской городской больнице, Видземской больнице и Клинической университетской больнице им. Страдыня.

Иные болезни

Данные о том, сколько прибывших за истекший период обратилось за медицинской помощью, пока не собраны — предварительные оценки должны быть готовы в ближайшие дни, пишет Diena. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эвии Шталберги, граждане Украины обращаются в НСЗ за информацией о порядке получения бесплатных медицинских услуг в Латвии.

"Наиболее часто требуется регистрация у семейного врача, услуги гинеколога и наблюдение у онколога в связи с онкологическими заболеваниями. Также возникала потребность в консультациях невролога, офтальмолога и уролога. Люди интересуются, как можно попасть с детьми к семейному врачу и стоматологу", — рассказала Diena Шталберга. Многим понадобились рецепты — при таких заболеваниях, как онкологичtские, астма, псориаз, различные аллергии, подагра, эпилепсия, болезнь Паркинсона и другие.