Украинские беженцы, работающие в Латвии, все же не будут должны обязательно учить латышский язык

Вопреки вчерашнему решению ответственной парламентской комиссии, большинство депутатов Сейма не поддержало идею обязать украинцев, работающих в Латвии,с 1 января 2023 года посещать курсы латышского языка.

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Теперь право, а не обязанность



14-я поправка ответственной Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотврашению коррупции звучала так: "У гражданских жителей Украины, которые вступили в правовые трудовые отношения в Латвийской Республике, есть ОБЯЗАННОСТЬ посещать курсы латышского языка".

Голосование по этой поправке было следующим:

"За" — 23: все депутаты от Национального объединения и "Стабильности" Алексея Росликова;

"Против" — 37 ("Прогрессивные", "Латвия на первом месте", многие депутаты от "Нового Единства", некоторые депутаты от "Объединенного списка" и Союза "зеленых" и крестьян);

Воздержались — 30: депутаты от "Нового Единства", "Объединенного списка" и Союза "зеленых" и крестьян.



Таким образом поправка к Закону "О поддержке гражданских жителей Украины" не прошла. В законе есть только норма о том, что с 1 июля 2023 года у жителей Украины будет ПРАВО бесплатно посещать курсы обучения латышскому языку и культурной ориентации, которые призваны содействовать сотрудничеству между жителями Украины и латвийским обществом.



Какая помощь полагается украинцам в ближайшие полгода?



Закон "О поддержке гражданских жителей Украины", принятый в четверг, 8 декабря, Сеймом в срочном окончательном чтении, кроме языкового вопроса, регулирует и оказание помощи украинским беженцев в ближайшие полгода.

Как уже сообщалось ранее, действующая на данный момент редакция закона предусматривает, что украинские беженцы в Латвии будут получать поддержку до 31 декабря текущего года.

Новая редакция закона продлевает первичную поддержку до 30 июня 2023 года (в законе используется оборот — "не дольше чем до 30 июня 2023 года). Также поправки предусматривают, что государство продолжит предоставлять жилье украинцам, которые в нем нуждаются, но также не дольше чем до 30 июня 2023 года.

Предполагается, что Кабинет министров по обоснованному запросу отраслевого министерства сможет принимать решения о выделении средств на покрытие расходов на аренду, управление и коммунальные услуги, оборудование помещений, необходимых для обеспечения деятельности единого государственного и муниципального центра обслуживания клиентов.

Другая поддержанная поправка предусматривает, что жителям Украины, у которых есть право на статус временной защиты или которым такой статус уже предоставлен, Управление по делам гражданства и миграции будет выдавать временный вид на жительство — удостоверение гражданина третьей страны — сроком на два года.

Поддержанная поправка предусматривает, что житель Украины, которому в Украине был выдан проездной документ, имеет право начать трудовые отношения без получения вида на жительство. Но в этом случае трудовой договор не может быть заключен на срок более 30 дней. Не позднее, чем через 10 дней со дня начала правовых трудовых отношений, гражданский житель Украины обязан подать в Управление по делам гражданства и миграции прошение о присуждении вида на жительство.