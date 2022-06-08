Украинские беженцы смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Риге до конца года
Foto: aculiecinieks

Зарегистрированные в Рижском центре поддержки жители Украины смогут бесплатно ездить в рижском общественном транспорте до конца года, решила сегодня Рижская дума.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Чтобы украинские граждане могли получить 100%-ю скидку на проезд, они должны сначала зарегистрироваться в Рижском центре поддержки жителей Украины и подать заявление о выделении льгот на проезд.

Как сообщает управление коммуникации Рижской думы, с учетом числа лиц, зарегистрированных в Рижском центре поддержки жителей Украины, и привычек пассажиров муниципального ООО "Rīgas satiksme" в пользовании общественным транспортом, расходы на компенсацию льгот на проезд предположительно составят от 230 000 до 260 000 евро в месяц.

Компенсация из бюджета самоуправления за предоставленный гражданскому населению Украины льготный проезд будет перечисляться "Rīgas satiksme" только за фактически совершенные поездки.

Льготы на проезд будут действовать до 31 декабря 2022 года.

До 27 мая этого года жителям Украины, зарегистрированным в Рижском центре поддержки, было выдано 12 022 электронных билета — каждый на 20 поездок в общественном транспорте Риги.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
10 мест в Таллинне, которые необходимо увидеть
Как не утонуть в море обязанностей: советы для повышения эффективности