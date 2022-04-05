Украинские беженцы — студенты и исследователи — будут получать такие же стипендии, как и латвийцы

Во вторник, 5 апреля, Кабинет Министров поддержал внедрение механизма государственной поддержки гражданского населения Украины, разработанный Министерством образования и науки. Стипендиальный фонд специальной поддержки в размере до 522 000 евро предназначен для получения высшего образования и обеспечения непрерывности научной деятельности.

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Украинские граждане, которые были вынуждены отправиться в Латвию в качестве беженцев, смогут продолжить учебу и исследования в Латвии. У них будет возможность получать такую ​​же государственную поддержку в ходе учебы, как и у студентов в Латвии или исследователей в рамках уже существующих программах научного сотрудничества.

Студенты всех уровней обучения, обучающиеся в латвийских государственных или частных высших учебных заведениях (включая колледжи), смогут получать стипендию в размере 140 евро со дня зачисления до конца семестра 30 июня этого года. Признание предыдущих документов об образовании украинских студентов и зачисление студентов на соответствующую программу обучения на английском или латышском языках находится в компетенции самих высших учебных заведений.

В знак солидарности с академическим сообществом Украины латвийские научные учреждения, включенные в Реестр научных учреждений, могут устанавливать трудовые отношения с украинскими учеными или предлагать стажировки в своем учреждении. Если научное учреждение предлагает стажировку (безвозмездную) украинским исследователям, государство до 31 августа текущего года предоставит исследовательскую стипендию на научную и академическую работу в размере 900 евро в месяц.

Исходя из того интереса, который беженцы проявляют к получению высшего образования и продолжению исследований в Латвии, предполагается, что стипендии получат около 600 студентов и 60 исследователей из Украины.

Чтобы уменьшить административную нагрузку, государственная помощь будет интегрирована в существующие системы поддержки. Стипендиальный фонд в размере до 522 000 евро будет находиться в ведении Государственного агентства развития образования (VIAA).

Разрабатывается также механизм государственной поддержки в сфере высшего образования и науки для гражданского населения Украины на следующий учебный год.