Украинские дипломаты ночью покинули Москву и прибыли в Латвию

В Латвию из России прибыли украинские дипломаты, сообщил в Facebook министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Дипломаты прошлой ночью покинули Москву и пересекли латвийско-российскую границу.

Как сообщалось, президент Эгил Левитс на прошлой неделе подтвердил, что Латвия собирается по просьбе Украины принять сотрудников ее посольства в Москве.

