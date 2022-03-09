Украинских медиков могут трудоустроить в Латвии без знания языка
Foto: Pexels.com, Gustavo Fring

Украинские медики смогут устроиться на работу в Латвии и без знания латышского языка, сообщил Минздрав.

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Закон о поддержке гражданского населения Украины оговаривает и смягчение языковых требований. Работодатель имеет право трудоустраивать украинцев, не знающих латышского, если это не мешает выполнению должностных обязанностей.


Поликлиника или больница сможет нанять украинского медика, если может обеспечить его коммуникацию с коллегами и пациентами, например, наняв переводчика.

Ранее сообщалось, что Рижская университетская клиническая больница имени Страдиня и Рижская Первая городская больница ждут на работу украинских врачей и медсестер. В помощь медикам готовы предоставить менторов — и даже помочь с изучением госязыка.

Первой Рижской больнице нужны врачи разных специальностей, она готова предоставить в общей сложности 10 вакансий для специалистов, 16 — для медсестер, а также нанять троих ассистентов, 10-14 санитаров и помощников сестер.

Председатель правления Первой Рижской больницы Наталья Злобина не видит препятствий к приему на работу медиков из числа украинских беженцев, уже разработан алгоритм этого процесса: подтверждается квалификация, они регистрируются в Инспекции здравоохранения — и выдается направление на работу в лечебное учреждение.

По словам председатель правления больницы имени Страдиня Риналда Муциньша, медикам из Украины придется подтвердить квалификацию и выучить латышский.

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