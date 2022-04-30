Украинским беженцам в Латвии надо вакцинировать своих домашних животных

Специалисты латвийского Продовольственно-ветеринарного управления (PVD) начали проводить обязательный санитарный осмотр и вакцинацию домашних животних украинских беженцев, прибывающих в Латвию по маршруту Россия-Латвия.

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Это необходимо для снижения риска заражения бешенством в Латвии и Евросоюзе, сообщил передаче ReTV News генеральный директор PVD Марис Балодис.

Несколько дней назад на российско-латвийской границе представители Продовольственно-ветеринарного управления начали проверять всех домашних животных, которые попадают в Латвию вместе с украинскими беженцами. За несколько дней было протестировано 80 животных.

Генеральный директор PVD Марис Балодис отмечает: "Частные ветеринары уже предоставляют эту услугу для животных-беженцев. Независимо от того, остаетесь ли вы в Латвии или уезжаете в другое место, животные чипированы, вакцинированы и для них выдан сертификат".

А те военные беженцы, которые прибывают в Латвию со своими питомцами через другие страны ЕС, в течение пяти рабочих дней обязаны посетить ветеринарного врача для регистрации, вакцинации и проверки здоровья своего питомца. Эту услугу украинским беженцам оплачивает государство.

По словам Балодиса, "ветеринар проверяет собаку и документы. Если собака не чипирована, то она чипуется. Если питомец не вакцинирован, ему следует вакцинироваться".

По данным PVD, к концу апреля в Латвии к ветеринарам доставили 411 собак и 272 кошки из Украины. Привита только четверть из них. В настоящее время существуют риски распространения бешенства в ЕС.

"Евросоюз пошел на определенный риск, приняв приняв беженцев, которые прибыли вместе с домашними животными. В Украине ежегодно фиксируется от 1000 до 1500 случаев бешенства домашних животных. Риски высоки. Мы должны быть очень осторожны".

Всемирная организация по охране здоровья животных в 2014 году признала Латвию свободной от бешенства животных. В последний раз заболевание бешенством у лесного животного в Латвии регистрировали в 2010 году, а среди домашних питомцев — в 2012 году.

Для борьбы с бешенством с 2005 года в Латвии регулярно проводится вакцинация лесных животных с воздуха. "Мы вакцинируем 30% территории, это граница с Россией и Беларусью. Если в Латвии вновь появится бешенство, то всю страну придется снова вакцинировать. Это будет очень дорого", — говорит гендиректор PVD.

Бешенство — очень опасное заболевание. Инкубационный период может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. В последний раз бешенство в Латвии диагностировали в 2019 году.