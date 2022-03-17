Украинским детям в Риге помогут организовать учебный процесс
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Учебный процесс для детей украинских беженцев в Риге будет осуществляться очно, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы. Детям, зарегистрированным в Рижских муниципальных образовательных учреждениях, помогут разработать индивидуальный плана, а также обеспечат уроки латышского языка и консультации по предметам.

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В зависимости от потребностей каждого ученика образовательные учреждения предоставят учебные материалы и предложат школьникам возможность использовать компьютеры.

С вопросами о возможностях дистанционного обучения и его организации необходимо обратиться в Министерство образования и науки, указали в Рижской думе.

Уже сообщалось, что с 14 марта школы Украины предлагают дистанционное обучение детей по единой программе.

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