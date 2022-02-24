Украину безопасно покинули 37 латвийских граждан, зарегистрированных в консульской службе
Foto: AP/Scanpix/LETA

Среди 120 латвийцев, которые зарегистрировались в консульской службе,37 уже выехали с Украины в Латвию или другую безопасную страну, сообщил пресс-секретарь МИД ЛР Янис Бекерис.

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Он рассказал, что 39 человек выехали по автодорогам в безопасные страны ЕС или во Львов, где МИД ЛР предоставляет консульскую поддержку. Часть людей будет направлено в Латвию на пассажирских автобусах, рейсы которых организует МИД.

По словам Бекериса, 17 латвийцев сообщили МИД, что не планируют выезжать с Украины, а с 43 латвийцами министерство не может связаться, потому что они не указали свою контактную информацию.

Сегодня в МИД поступило более 330 звонков в связи с ситуацией в Украине.

По словам Бекериса, МИД две недели пытался отговорить людей от поездок в Украину и призывал выехать из страны уже находящихся в Украине латвийцев.

"Наш пункт консульской помощи находится во Львове. Жителей, которые еще не выехали с Украины своими силами, мы призываем направиться в этот пункт. Когда у нас будет больше информации, мы сообщим точное время, когда будет выполнен маршрут Львов - Рига", сказал пресс-секретарь МИД.

Латвийцы, которым необходима помощь для выезда с Украины, могут отправляться во Львов в хостел Sakura, который находится рядом с почтовым отделением "Нова пошта 17". В чрезвычайной ситуации можно также звонить по круглосуточному телефону помощи МИД ЛР +371 26337711.

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