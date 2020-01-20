На прошлой неделе начались работы по укреплению берега городского канала на территории Рижского Центрального рынка. Слой ила вдоль проезжей части набережной заменят на раздробленный бетон, чтобы обеспечить для дороги твердое основание, сообщает пресс-служба Рижской думы. Ранее портал Delfi получил видео очевидцев, обеспокоенных тем, что экскаватор ночью ссыпает куски бетона прямо в канал. Такие видео появились и в социальных сетях.

Рижская дума сообщает, что цель проведения работ — предотвратить возникшую аварийную ситуацию и возобновить доставку товаров в павильоны рынка. Работы планируется завершить до 8 апреля этого года, а проводит их компания Tilts.

Будет создана новая шпунтовая стенка длиной примерно в 85 метров. Это водонепроницаемая стенка из шпунтовых свай — изогнутых внутрь пластин. "И только в рабочей зоне — вдоль проезжей части набережной — будет произведена замена слоя ила на раздробленный бетон, чтобы обеспечить для дороги твердое, несущеспособное основание. Раздробленный бетон высыпают не на протяжении всего канала, а только в зоне от шпунтовой стенки до якорной стенки", — объясняют в думе. Планируется высыпать до 600 кубических метров раздробленного бетона и до 1500 кубических метров щебня.

Работа ведется в две смены — днем ведутся шумные работы вроде вбивания свай, а ночью снимается слой ила и высыпается бетон.

В мае прошлого года было констатировано, что вся опорная стена берега канала находится в аварийном состоянии и необходима перестройка. В настоящее время территория, затрагивающая зону доставки товаров Центрального рынка,и подвалы со стороны автовокзала, ограничена.