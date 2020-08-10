Ул. Тербатас в качестве пешеходной: рижан просят высказаться в интернете
Foto: F64

В Риге впервые реализуется идея летней городской улицы, на один месяц — до 17 августа, закрыто движение транспорта на улице Тербатас на участке от улицы Элизабетес до входа на Видземский рынок. Улица Тербатас отдана пешеходам и велосипедистам, здесь ведется уличная торговля и проводятся различные мероприятия.

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Для оценки результатов эксперимента самоуправление начало проводить исследование — чтобы проанализировать посещаемость, узнать мнения и получить рекомендации о ходе и организации проекта и подготовиться для реализации подобных проектов.

Во время исследования — до 16 сентября, будут проводиться наблюдения о посетителях улицы, а также проводиться анкетирование среди предпринимателей, жителей и посетителей.

До 16 сентября каждый может высказать свое мнение об эксперименте улицы Тербатас, заполнив анкету здесь.

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