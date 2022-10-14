Улдис Пиленс не стремится стать премьер-министром

Лидер "Объединенного списка" Улдис Пиленс не видит себя в активной государственной работе. Об этом он рассказал в программе Латвийского Телевидения Viens pret vienu.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Конечно, я присутствую на этих процессах, пока они идут своим чередом, мне не обязательно быть депутатом. Не все бывшие министры являлись активными членами партии. Политика гораздо шире, она не сосредотачивается на 100 депутатах, которые выполняют только законодательную функцию. Мои силы и опыт гораздо ближе к исполнительным структурам, организации сложных процессов", — цитирует политика портал Rus.Lsm.lv.

Хотя Улдис Пиленс был кандидатом на пост премьер-министра "Объединенного списка", в своей книге "Кодекс предпринимателя" он скептически относится к такому возможному повороту событий в своей жизни. По его словам, его слабое место — дипломатия, и порой он бывает слишком острым.

При этом Пиленс отметил, что если все партнеры будущей коалиции согласятся с предложением "Объединенного списка" о создании системы кризисного управления или же "военной комнаты", он с удовольствием примет участие в его реализации.