Улица Блауманя в Риге на этой неделе на день станет пешеходной

В продолжении эксперимента в сфере мобильности, в субботу, 1 февраля, улица Блауманя в Риге по всей длине будет отдана пешеходам, велосипедистам, а также различным инициативам, способствующим развитию предпринимательской деятельности, говорится в подготовленном Департаментом сообщения Рижской думы пресс-релизе.

Людей, проживающих на улице Блауманя и паркующих свои машины во внутренних дворах, призывают заранее спланировать свой день таким образом, чтобы до 10 часов утра выехать из двора и вернуться домой только около 20 часов вечера. В свою очередь водители, которые приобрели абонемент на месяц, смогут оставить автомобиль бесплатно на платных парковках, расположенных на ближайших улицах.

Предпринимателей призывают творчески использовать эту городскую инициативу, чтобы извлечь выгоду для своего бизнеса. По данным опроса, проведенного после подобного эксперимента на улице Тербатас, посещаемость и прибыль местных кафе и торговых мест выросла до 30%.

Как сообщалось, Рижская дума планирует каждую первую субботу месяца закрывать одну из центральных улиц города для частного автотранспорта и отдавать ее пешеходам и велосипедистам. Цель этой инициативы — оживить центр Риги, способствуя мобильности жителей и развитию городской среды.

Напомним, первой закрыли для автотранспорта улицу Тербатас. Это положительно оценили не только предприниматели, но и жители. Тысячи человек пришли просто посмотреть на улицу, даже в январе — не самом благодарном с точки зрения погодных условий месяце, хотя никаких праздничных мероприятий не проводилось. По наблюдениям очевидцев, особенно это оценили семьи с маленькими детьми и посетители с домашними животными.