Улица Кр.Барона в Риге может стать улицей для пешеходов, велосипедов и скутеров
Foto: LETA

До 1 апреля будущего года департаменту сообщения Рижской думы поручено разработать концепцию реорганизации улицы Кришьяня Барона с преобразованием ее в пешеходную и улицу для велотранспорта. Кроме того, по ней будет ходить трамвай, пишет портал Rus.Lsm.lv.

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Глава комитета транспорта Олаф Пулкс рассказал "Домской площади", что велодорожки решили вывести на отдельную улицу, чтобы они не мешали другим участникам движения, тем самым освободив пространство для общественного транспорта.

"Обсуждая то, что на улице Чака и Марияс с 1 сентября будет полоса для общественного транспорта и больше не будет велодорожки, депутаты решили, что приоритет велотранспорту нужно дать на улице Кришьяня Барона", — объяснил он.

Легковые автомобили и оперативный транспорт при необходимости могут заезжать на эту улицу, но передвижение будет возможно в рамках одного квартала с поворотом на другую улицу.

Ранее звучала идея сделать пешеходной улицу Тербатас, но историческая брусчатка не позволяет сделать там велодорожки. Скорее всего, проект по пешеходной улице Барона будет реализован к лету будущего года.

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