Улица Тербатас: парковку запретят в пятницу, движение — в субботу

С 20 часов 3 января до 20 часов 4 января на улице Тербатас будет запрещена стоянка автомашин, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

Стоянки будут закрыты на участке ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Стабу, а также на участках ул. Мартас, Акас и Дзирнаву.

Кроме того, 4 января улица Тербатас на участке от Элизабетес до Стабу будет вообще закрыта для автотранспорта.

Улица будет предоставлена пешеходам и велосипедистам, также по ней со скоростью до 10 км в час будет ходить 10-й троллейбус.

Уже сообщалось, что в этому году в первую субботу каждого месяца одна из улиц центра столицы будет закрываться для транспорта.