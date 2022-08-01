Улицу Азова — в улицу полка "Азов". Даугавпилсской думе предлагают переименовать 15 "русских" улиц

Активист переименования улиц в Риге Дидзис Шенбергс направил в Даугавпилсскую думу и лично мэру Андрейсу Элксниньшу письмо с предложением о переименовании 15 улиц второго по величине города Латвии — "Об установленном Сатверсме воплощении осуждения коммунистического тоталитарного режима и прекращении прославления русификации".

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Активист "высоко оценил" предложение ассоциации "Центр публичной памяти" переименовать девять улиц Даугавпилса — это улица Пушкина, ул. Достоевского, ул. Чехова, ул. Островского, ул. Менделеева, ул. Станиславского, ул. Ошкална. И предложил пополнить список до 15 улиц, чтобы "ликвидировать местные названия в честь коммунистического тоталитарного режима". Шенбергс предлагает заменить названия этих улиц на топонимы в честь выдающихся даугавпилсчан, а также личностей, включенных в культурный канон Латвии и первого Президента Латвийской Республики.

Список Шенбергса:

Названную в честь российского города улицу Азова — в улицу полка "Азов", в память о погибших в результате военного преступления России защитников украинского города Мариуполь и осажденного завода "Азовсталь". Названную в честь российского города улицу Брянска — в улицу Карлиса Скалбе, латышского писателя. Названную в честь российского города улицу Омска — в улицу Алфредса Фейлcа, латышского композитора и дирижера. Улицу Александра Пушкина — в улицу Яниса Чаксте, первого Президента Латвийской Республики. Улицу Михаила Лермонтова — в улицу Яниса Порукса, латышского поэта и журналиста. Улицу Михаила Ломоносова — в улицу Карлиса Мюленбахса, основоположника латышского языкознания и латышской лексикографии". Улицу Федора Достоевского — в улицу Авраама Ицхака Кука, создатель философской концепции религиозного сионизма, согласно которой создание Государства Израиль является началом мессианского избавления. Родился в 1865 году на Гриве (сегодня — это часть Даугавпилса). Улицу Антона Чехова — в улицу братьев Каудзитисов, писателей, авторов романа "Времена землемеров". Улицу Александра Островского — в улицу Эмилса Дарзиньша, латышского композитора и хорового дирижера. Улицу Дмитрия Менделеева — в улицу Марка Ротко, всемирно известного художника, родом из Даугавпилса. Названную в честь русского химика улицу Александра Бутлерова — в улицу Валерии Сейле, педагога и общественного деятеля из Латгалии, положивую основу системе образования в Первой республике. Названную в честь режиссера улицу Константина Станиславского — в улицу Паулса Круминьша, бывшего дирижера Даугавпилсского симфонического оркестра. Названную в честь теоретика советской космонавтики улицу Константина Циалковского — в улицу Яниса Волонтса, мэра Даугавпилса (1923—1937) и министра благосостояния народа Латвии (1938—1940). Названную в честь российского и советского химика улицу Николая Зелинского — в улицу Андрейса Швиркстса, мэра Даугавпилса (1938—1940). Названную в честь советского деятеля улицу Отомарса Александрса Ошкалнса — в улицу Гжегожа Фительберга, рожденного в Даугавпилсе польского дирижера и композитора.

Ранее тот же активист Дидзис Шенбергс подал в Центр госязыка список своих предложений по переименованию рижских улиц. (Подробности — здесь.) Публично о Дидзисе Шенбергсе известно, что он был советником и парламентским секретарем в нескольких министерствах. В 2018 году баллотировался в Сейм от партии "Новое Единство". Не прошел. В этом году в списках "Нового единства" не значится.