Улицу, где находится российское посольство, переименуют в честь независимости Украины

Кусок улицы Антонияс, где находится посольство России в Латвии, переименуют в улицу Независимости Украины (Ukrainas neatkarības ielа), сообщает Рижская дума.

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О переименовании договорилась коалиция Рижской думы: "За!/Прогрессивные", "Новое Единство", Национальное объединения, Латвийское объединение регионов, "Консервативные" и "Развитие Латвии".

Свое решение депутаты обосновывают желанием выразить поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, ее стремлению к Евроинтеграции и в целом украинскому народу.

Аналогичное решение в середине этой недели было принято в Вильнюсе — там российское посольство будет находиться на улице Героев Украины.