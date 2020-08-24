Улицу Гертрудес перестроят из-за постоянных провалов в дорожном покрытии
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Для предотвращения образования провалов дорожного покрытия АО Rīgas Siltums, ООО Rīgas Ūdens, департамент сообщения Рижской думы и и.о. исполнительного директора Риги Ивета Залпетере пришли к соглашению о начале реконструкции ул. Гертрудес в следующем строительном сезоне, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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Для определения технического состояния улицы и констатации риска провалов на всем ее протяжении проводится геофизическое исследование радиолокационным методом. Сейчас Rīgas Siltums провело частичную проверку улицы, обнаружив несколько подземных влажных зон рядом с каналом теплосетей.

Радиолокационный метод используется для выяснения того, где и какие коммуникации повреждены и где потенциально может произойти вымывание и деформация дорожного покрытия. Когда такие участки выявляются, они сразу же ограничиваются и проводятся более детальные проверки. Помимо прочего, департамент сообщения не реже трех раз в неделю проводит визуальный осмотр улицы.

Стороны сошлись во мнении, что для долгосрочного решения проблемы необходимы комплексные работы по реконструкции улицы, при этом одновременно с обновлением покрытия необходимо произвести обновление коммуникаций. Поскольку изначально необходимо провести проектировочные работы, департамент сообщения договорился с владельцами инженерных коммуникаций о проведении реконструкции улицы в следующем строительном сезоне. Планируется, что в сентябре будет разработан топографический план и проведена процедура закупки, а строительные работы начнутся в мае следующего года.

Как сообщалось, сегодня в Риге на ул. Гертрудес вновь провалилось дорожное покрытие. Это уже третий провал брусчатки на ул. Гертрудес за лето 2020 года.

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