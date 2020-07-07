Улицу Тербатас в Риге на месяц закроют для транспорта и оставят только пешеходам

С 15 июля по 16 августа планируется закрыть для движения транспорта улицу Тербатас, превратив ее в пешеходную и торговую территорию, а также место проведения культурных мероприятий. Временная администрация Рижской думы рассмотрит эту инициативу сегодня.

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Движение транспорта будет закрыто с 21.45 15 июля на участках ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Матиса и от ул. Матиса до въезда на Видземский рынок. Исключение составит оперативный транспорт и транспорт для доставки товаров. Улица будет передана в распоряжение пешеходов и открыта для торговли 17 июля.

Планируется также закрыть 1-й троллейбусный маршрут и изменить маршрут микроавтобуса номер 316.

Столичному департаменту образования, культуры и спорта поручено подготовить культурную программу, департаменту жилья и окружающей среды — разместить на улице дополнительные контейнеры для мусора, пункты дезинфекции рук и другие элементы безопасности.