Улицу Вайнодес в Риге закрывают в рабочие дни для частного транспорта

C 3 ноября на улице Вайнодес в Риге будут внесены изменения в организацию дорожного движения, чтобы обеспечить приоритет общественному транспорту, говорится в пресс-релизе Департамента сообщения Рижской думы.

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На улице Вайнодес, возле улицы Карля Ульманя гатве, будет установлен дорожный знак №301 "Въезд запрещен", который закроет частному транспорту въезд на Карля Ульманя гатве со стороны улицы Вайнодес в период с 7.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00 (в рабочие дни).

Кроме того, на Карля Ульманя гатве, перед улицей Вайнодес, будет демонтирован дорожный знак №505 "Полоса для пассажирского общественного транспорта" и на его месте будет установлен дорожный знак №301 "Въезд запрещен".