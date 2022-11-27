Улицы Марупе в зимний сезон уберут за 830 тысяч евро
Foto: AP/Scanpix/LETA

Улицы Марупе будут очищены в зимний сезон за 830 000 евро, сообщается на сайте Управления по надзору за закупками.

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По информации самоуправления Марупского края, заключено четыре договора на ежедневное содержание улиц и дорог в зимний период. С фирмой Eco Baltia vide заключено два договора (каждый - на 200 000 евро), с фирмой - Hagberg - на 250 000 евро, с Clean R - на 180 000 евро.

Договора с SIA Eco Baltia vide заключены на ежедневное содержание улиц и автомагистралей Марупского края и Марупской волости в зимний сезон (один договор - для улиц класса обслуживания А и В, другой - для класса С и D).

Заключен договор с SIA Eco Baltia vide на ежедневные работы по содержанию улиц и автомагистралей города Марупе и Марупской волости в зимний сезон для улиц класса обслуживания C и D.

Заключен договор с SIA Hagberg на ежедневное содержание двора, площади, пешеходных и велосипедных дорожек города Марупе и Марупского волостного самоуправления в зимний сезон.

А фирма SIA Clean R взяла на себя обязательство обеспечить ежедневный ремонт улиц и автомагистралей Марупского края в зимний сезон в Бабитской и Салской волостях.

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