Улицы Марупе в зимний сезон уберут за 830 тысяч евро

Улицы Марупе будут очищены в зимний сезон за 830 000 евро, сообщается на сайте Управления по надзору за закупками.
По информации самоуправления Марупского края, заключено четыре договора на ежедневное содержание улиц и дорог в зимний период. С фирмой Eco Baltia vide заключено два договора (каждый - на 200 000 евро), с фирмой - Hagberg - на 250 000 евро, с Clean R - на 180 000 евро.
Договора с SIA Eco Baltia vide заключены на ежедневное содержание улиц и автомагистралей Марупского края и Марупской волости в зимний сезон (один договор - для улиц класса обслуживания А и В, другой - для класса С и D).
Заключен договор с SIA Eco Baltia vide на ежедневные работы по содержанию улиц и автомагистралей города Марупе и Марупской волости в зимний сезон для улиц класса обслуживания C и D.
Заключен договор с SIA Hagberg на ежедневное содержание двора, площади, пешеходных и велосипедных дорожек города Марупе и Марупского волостного самоуправления в зимний сезон.
А фирма SIA Clean R взяла на себя обязательство обеспечить ежедневный ремонт улиц и автомагистралей Марупского края в зимний сезон в Бабитской и Салской волостях.