"Ультиматум Бурова": мэр Риги требует проведения внеочередных выборов

"Если Рижская дума этого созыва не в состоянии принять бюджет города, то эта дума является недееспособной и надо идти на внеочередные выборы. Можно назвать это ультиматумом Бурова". Такое заявление мэра Риги содержится в присланном в редакцию DELFI официальном заявлении Рижской думы.

В своем обращении к рижанам Олег Буров назвал поступки фракции партии "Согласие" в Рижской думе "саботажем". "Депутаты "Согласия" не только отказываются работать, но и занимаются вредительством, не утверждая увеличение зарплат педагогам детских садов, школьным медсестрам и специалистам социального ухода, не утверждая ремонтные работы в школах и детских садах, ремонты улиц и мостов, и многие другие социальные приоритеты и приоритеты развития города", — считает Буров.

Поэтому мэр принял решение созвать в среду, 5 февраля, внеочередное заседание Рижской думы, которое, "скорее всего, станет первым шагом к внеочередным выборам".

"Я не вижу смысла и дальше тянуть и ставить под удар город и рижан, уже уставших от думы, которая не в состоянии собраться и работать. Надо принять решение и идти вперед — на внеочередные выборы", — сообщил Буров.

Отмечается, что партия "Честь служить Риге" приняла решение голосовать только за кандидатуру Бурова и не поддерживать ни одного другого кандидата на должность председателя думы из других партий.