Улучшение жизни рижан: политики предложат включить в меморандум дополнительные обязательства

Фракция "За!/Прогрессивные" предложит дополнить проект меморандума о сотрудничестве будущей коалиции Рижской думы четко определенными дополнительными задачами по улучшению условий жизни рижан, сообщил руководитель фракции "За!/Прогрессивные" в Рижской думе Мартиньш Коссович.

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Среди этих задач, перечень которых "За!/Прогрессивные" подготовят до понедельника, Коссович упомянул улучшение инфраструктуры, доступной для жителей. Так, в меморандуме необходимо отметить такие вещи, как создание спортивных площадок в Золитуде и Югле, благоустройство парка Узварас, приведение в порядок дорожного движения на улице Бривибас, оживление Видземского рынка и ревитализацию Старой Риги, считают "За!/Прогрессивные".

Кроме того, в предстоящий зимний период следует удвоить объем уборки тротуаров, причем не только в историческом центре, но и на прилегающей к нему территории, пояснил лидер фракции "За!/Прогрессивные". Политик подчеркнул, что необходимо двигаться к ранее поставленной цели: ранее самоуправление обязалось к 2025 году взять на себя уборку тротуаров в зимний период на всей территории Риги.

Также необходимо договориться о том, сколько остановок общественного транспорта надо восстановить в течение оставшихся двух лет работы в Рижской думы депутатов нынешнего созыва, отметил Коссович.

Кроме того, "За!/Прогрессивные" хотят указать в меморандуме объемы иностранных инвестиций и прогнозы по привлечению туризма, а также предлагают определиться с задачами в сфере жилищной политики.

По мнению "За!/Прогрессивных", текст предложенного меморандума о сотрудничестве частично содержит "поверхностные, эмоциональные фразы", поэтому политическая сила предложит включить в него перечисленные задачи, чтобы они были четко определены - как "гвоздями прибиты", отметил Коссович.

Как сообщалось, "Новое Единство", ""Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (НО/ЛОР)" и "Код для Риги" предлагают заключить вместе с фракцией "За!/Прогрессивные" меморандум о сотрудничестве, в котором будут согласованы наиболее важные задачи, в том числе укрепление латышской идентичности Риги и освоение средств Европейского союза (ЕС).

Цель документа - соглашение о принципах при формировании коалиции и определении задач, которые необходимо выполнить в Риге, "большинства политических сил с государственным мышлением", избранных в Рижскую думу.