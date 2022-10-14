Улыбаемся и машем? Самый личный выпуск подкаста “Отчаянный оптимист“: о том, как выжить в мире, где все плохо

Зима будет сложной. Копите, чтобы выжить (а с чего?!). Война. Вот уже второй год жители Латвии живут в постоянном стрессе. Сначала ковид, теперь вот это все. Оставаться в адеквате, улыбаться и сохранять оптимизм становится все сложнее. Как находить радость, когда тебя постоянно пугают? Всегда ли затягивание пояса означает ухудшение качества жизни? И почему быть счастливым — экономически выгодно? Об этом — в новом выпуске подкаста "Отчаянный оптимист" с Ольгой Петровой.
"Отчаянный оптимист" дает рецепты для лимонада из всех лимонов, которые подкидывает нам жизнь в современной Латвии. Гости и эксперты "сдают" свои лайфхаки и стратегии, делятся профессиональными секретами и не стесняются говорить о собственных ошибках и потерях.
Это выпуск "Отчаянного оптимиста" получился очень личным. Своим опытом и историями из жизни делятся экс-начальница Криминальной полиции Курземского участка Риги Лена Кейне-Каштальяна и ректор Высшей школы культуры и экономики Оксана Лентюшенкова. Бонусом профессиональные советы психотерапевта Татьяна Голуба.
В этом выпуске рассуждаем:
- Можно ли научиться оптимизму? (спойлер: можно)
- Как правильно с точки зрения психотерапии реагировать на высокие счета?
- Кулак в ответ или нарочитое спокойствие. Что делать, если на дороге появился "учитель"?
- Остановитесь! Как защитить себя от агрессии окружающих?
- Какой смех улучшает качество жизни?
- Не жалеть себя, а сохранять сочувствие к себе. О чем вообще речь?
- Что такое правило трех С и одного Ш?
- Почему важно не стесняться просить о помощи?
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