Уменьшение НДС на лекарства в первую очередь поможет наименее защищенным жителям

Подорожание жизни усложнит возможности жителей покупать назначенные врачом лекарства — особенно это коснется наименее защищенных групп населения. Сокращение налога на добавленную стоимость (НДС) на лекарства сделает их более доступными для таких жителей, как люди предпенсионного возраста, сениоры и люди с хроническими заболеваниями, которые ежедневно принимают несколько видов лекарств.

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По данным Национальной службы здоровья (NVD), чаще всего регулярно принимать лекарства должны люди в возрасте от 56 до 75 лет, а также жители с хроническими заболеваниями.

От отмены НДС на лекарства прежде всего в выигрыше будут жители из групп риска. Так, если бы налог на лекарства был 5% вместо нынешних 12%, за 2021 люди в возрасте 56-60 лет смогли бы сэкономить 1,1 миллион евро, а люди из возрастных групп 61 — 65, 65-70 и 71–75 — примерно по 1,4 миллиону евро.

В связи с этим Минздрав видит сокращение НДС на лекарства важным способом сократить расходы жителей в текущих обстоятельствах. Уже сообщалось, что Министерство здравоохранения подготовила концептуальное сообщение о финансовой доступности лекарств, которое состоит из пяти основных пунктов.

ВНаедомство предлагает установить допустимую надбавку для оптовиков не в процентах от цены производителя, а на фиксированном уровне. Например, для медикаментов стоимостью выше 200 евро оптовая надбавка не должна превышать шести евро, как в случае Литвы и Эстонии.

Минздрав также призывает установить максимально допустимую общую сумму доплаты пациента за компенсируемые лекарства в течение календарного года — 250 евро. Выше этого показателя дальнейшая доплата пациента не была бы необходима.

Авторы доклада также предлагают пересмотреть принципы ценообразования на медикаменты, что позволило бы снизить конечную цену на лекарства для пациентов. Этого можно было бы достичь, определив, что цена медикамента в системе компенсируемых лекарств и вне находится на одном уровне, а также равна цене в других государствах-членах ЕС.

С целью снижения расходов пациентов на медикаменты, предлагается ввести общий принцип выписки рецептов и на некомпенсируемые лекарства.

Концептуальный доклад передан на общественное обсуждение до 16 июня.