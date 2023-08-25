Умер бывший глава Госполиции — генерал Юрис Рекшня
Foto: LETA

Утром в пятницу, 25 августа, скончался Юрис Рекшня — латвийский чиновник и бизнесмен, бывший начальник Государственной полиции и госсекретарь МВД. Об этом сообщает Latvijas avīze со ссылкой на коллегу Рекшни Артиса Велшса.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В последнее время Юрис Рекшня занимал должность консультанта начальника Госполиции и был председателем правления Тукумсского аэропорта.

"Юрис Рекшня всегда был открытым, надежным, профессионалом, который умел и улыбаться. Таким он навсегда останется в нашей памяти", — сказал себя министр внутренних дел Марис Кучинскис, выражая соболезнования родным и близким бывшего шефа Госполиции.

Юрис Рекшня родился 11 апреля 1959 года в Риге.

Причины и обстоятельства его смерти не разглашаются.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Mums nevienam rītdiena nav apsolīta. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Apskatīt pasauli bez liekiem tēriņiem. Ceļotāja Olafa piezīmes
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Mums nevienam rītdiena nav apsolīta. Saruna ar Santu Zaļjalovu