Умер бывший министр образования Роберт Килис

Скончался бывший министр образования Латвии Роберт Килис. Ему было 54 года. Глава МИД Эдгарс Ринкевичс в социальных сетях выразил глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Килиса.

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По данным архива агентства LETA, Роберт Килис родился 14 марта 1968 года в Риге. В 1986 году с серебряной медалью окончил Валкскую среднюю школу № 1, в 1991 году окончил философский факультет Латвийского университета, получив степень бакалавра. С 1995 по 1999 годв изучал социальные антропологии в Кембриджском университете, получив степень магистра социальной антропологии.

С 1990 по 1991 год Килис был преподавателем Французского лицея в Риге, затем преподавателем философского факультета Латвийского университета, доцентом Рижской школы экономики, доцентом Рижской школы экономики.

До апреля 2013 года Роберт Килис являлся министром образования и науки в правительстве Валдиса Домбровскиса. Уволен по состоянию здоровья. В июле 2013 года Килис согласился стать внештатным советником по реформе образования своего преемника, министра образования и науки Вячеслава Домбровскиса.

В качестве главы Комиссии по стратегическому анализу при президенте Латвии (2008-2011 гг.) Килис основное внимание уделил развитию и реформированию системы образования.

Килис был одним из основателей социальной антропологии в Латвии и Латвийского антропологического общества. На протяжении года он проводил исследование в Сибири в латвийском селе Аугшбебри (Омская область), а также участвовал в различных международных исследовательских проектах, включая "Экономическое развитие стареющего общества в Европе" (ACRE), который был предметом нескольких научных публикаций.

Роберт Килис также был основоположником подхода к исследованию социальной памяти в Латвии, организатором первой международной конференции, посвященной наследию сэра Исайи Берлина. В 2007 году Килис пригласили в рабочую группу для разработки "Долгосрочной стратегии Латвии до 2030 года", которая была принята Сеймом в 2010 году.