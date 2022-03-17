Умер бывший министр внутренних дел Дзинтарс Яунджейкарс

Скончался бывший министр внутренних дел Латвии, предприниматель и президент Латвийской федерации мотоспорта Дзинтарс Яунджейкарс. Ему было 66 лет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Яунджейкарс родился 14 февраля 1956 года. Учился в Латвийской сельскохозяйственной академии, Высшей школе управления сельскохозяйственными предприятиями.

Яунджейкарс был председателем и президентом правления АО Limbažu piens, председателем Центрального союза молочников Латвии, председателем правления SIA Vidrižu ūkionieks и SIA Viva Agro; Председатель правления SIA Limbažu siera vertoopīri, член правления SIA Ievziedi и SIA Piensaimnieku Laboratorija, исполнительный директор SIA Vidrižu vidzemnieks.

В 2001 году баллотировался на выборах в Видземскую волостную думу Лимбажского района от списка Mēs — pagastam и был избран депутатом

В 2003 году он был назначен членом совета ГАО Latvijas valsts meži, но позже стал депутатом Сейма и был избран председателем Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике.

В 2004 году политик баллотировался на выборах в Европарламент от списка Латвийской Первой партии Латвии. В 2005 году стал министрома внутренних дел.

Яунджейкарс был избран заместителем председателя Латвийской Первой партии Латвии в 2006 году, затем баллотировался в 9-й Сейм от списка Латвийской Первой партии и партии "Латвияс Цельш". Получил временно депутатский мандат, избран председателем Комиссии национальной безопасности Сейма.

Политик также был членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, владельцем фермы Kalnbudes, членом правления Латвийской федерации боевых искусств.