Умер экс-гендиректор LTV, преподаватель факультета социальных наук ЛУ Роланд Тьярве

В субботу 11 апреля умер лектор факультета социальных наук Латвийского университета Роланд Тьярве, сообщила его коллега, профессор Скайдрите Ласмане.

Тьярве родился 20 марта 1966 года в Бауске. Он учился на отделении журналистики филологического факультета Латвийского университета, и закончил его в 1991 году. В 1997-1998 годах он учился в магистратуре на специальности "коммуникация", а с 2000 по 2011 учился в докторантуре на этой же специальности.

Работать Тьярве начал еще в 1989 год, в 1989-1991 годах был редактором газеты Vefietis. С 1991 по 19994 год он работал на Латвийском радио: готовил ночные выпуски, вел передачу Latvija pasaulē, создал передачу Diskusija, писал сюжеты для передачи Apvārsnis и работал в проекте Zvaigznīšu brīdis.

В 1995 году стал членом Совета национального радио и телевидения, а в 1996 году занял пост председателя совета и стал членом совета Объединения прессы. В 1998 году занял пост генерального директора LTV, на котором оставался до 2002 году.

С 2003 года начал преподавать на своем родном факультете, где работал до самой смерти.

С 2004 по 2007 год входил в совет airBalic, в 2004-2006 годах был членом совета государственной компании Elektronisko sakaru direkcija, а в 2004-2005 году был советником директора Латвийского агентства инвестиций и развития. С 2007 по 2011 год был советником председателя Госконтроля.