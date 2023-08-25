Умер экс-глава Госполиции генерал Юрис Рекшня

Утром в пятницу, 25 августа, скончался Юрис Рекшня — латвийский чиновник и бизнесмен, бывший начальник Государственной полиции и госсекретарь МВД. Об этом сообщает Latvijas avīze со ссылкой на коллегу Рекшни Артиса Велшса.

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В последнее время Юрис Рекшня занимал должность консультанта начальника Госполиции и был председателем правления Тукумсского аэропорта.

"Юрис Рекшня всегда был открытым, надежным, профессионалом, который умел и улыбаться. Таким он навсегда останется в нашей памяти", — сказал себя министр внутренних дел Марис Кучинскис, выражая соболезнования родным и близким бывшего шефа Госполиции.

Юрис Рекшня родился 11 апреля 1959 года в Риге.

Причины и обстоятельства его смерти не разглашаются.