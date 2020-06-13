Умер ещё один больной Covid-19. В Латвии обнаружен один новый случай заболевания

В прошлые сутки умер еще один инфицированный Covid-19 пациент, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Также выявлен один новый случай, а количество выздоровевших выросло до 845.

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Скончавшийся человек входил в возрастную группу 70-75 лет и имел ряд хронических заболеваний.

За последние сутки сделано 1392 теста. Всего с начала пандемии протестировано 126 054 человека, выявлено 1097 случаев заболевания. Умерло 28 человек.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.