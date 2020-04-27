Умер ещё один пациент Covid-19, за сутки шесть новых случаев заболевания

За прошедшие сутки в стационаре умер ещё один пациент Covid-19, ему было от 50 до 55 лет он заразился новым коронавирусом за границей, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). Всего за сутки констатированы шесть новых случаев Covid-19.

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За сутки были проверены 1564 человека. Общее число больных коронавирусом достигло 818 человек, из которых 267 пациентов выздоровели и 13 умерли.

В целом с начала эпидемии в Латвии проведено 49 235 анализов на Covid-19.

В стационар попали два новых пациента. Всего в больницах от коронавируса лечится 41 пациент, пять человек в тяжелом состоянии. Выписаны 80 пациентов.