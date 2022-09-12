Умер известный курортолог и врач Михаил Малкиель

В воскресенье, 11 сентября, в возрасте 90 лет скончался Михаил Малкиель, отец идеи, создатель и основатель курортно-реабилитационного центра "Яункемери" (КРЦ "Яункемери"), ученый и врач, один из самых известных спа-специалистов в Латвии.

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Малкиель родился 1 мая 1932 года. После окончания Витебского медицинского университета с 1950-х годов работал в Юрмале, в Кемери, обучался по специальности врач-курортолог. В 1967 году основал санаторий "Яункемери", которым также руководил. "Яункемери" стал одним из самых престижных и популярных курортных заведений в советские годы.

После приватизации в 1990-х годах курорт сохранил свой операционный профиль, став курортным реабилитационным центром "Яункемери". В настоящее время КРЦ "Яункемери" является единственным частным курортно-реабилитационным центром в Латвии.

В 1965 году Малкиель защитил докторскую диссертацию по лечению сосудистой патологии на курорте Кемери. Удостоен Государственной премии и почетного звания "Заслуженный врач Латвии". Малкиель получил награду "Отличник охраны здоровья" за создание первого спинального отделения в Кемери для пациентов с травмами позвоночника и другими заболеваниями, вызывающими паралич конечностей. В советские годы Малкиэль получил ряд наград, а в 2002 году — латвийский орден Трех Звезд.