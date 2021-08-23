Умер латвийский журналист, автор сценария "Легко ли быть молодым" Абрам Клецкин
Foto: LETA

В возрасте 87 лет скончался известный латвийский журналист, преподаватель и общественный деятель Абрам Клецкин.

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На протяжении многих лет Абрам Клецкин преподавал журналистику в Латвийском Университете. Он был автором сценария документального фильма "Легко ли быть молодым?" (режиссер Юрис Подниекс, 1986 год), занимался историей кино. Был активным участником Атмоды, с 2007 по 2012 год возглавлял Национальный совет по радио и телевидению.

В 2018 году Абрам Клецкин получил приз "Большой Кристап" за вклад в латвийский кинематограф. Ранее Клецкин был награжден Орденом Трех звезд.

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