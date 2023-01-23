Умер многолетний глава Ceļu pārvalde Адыгезал Мамедов
Foto: LETA

В воскресенье скончался председатель совета директоров Ceļu pārvalde и руководитель Rīgas sanitārā transporta autobāze Адыгезал Мамедов, сообщает LETA.

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Мамедову было 79 лет.

Он занимал должность председателя совета директоров Ceļu pārvalde с 2013 года, а совет дректоров Rīgas sanitārā transporta autobāze возглавил в 1998 году. Он же был истинным выгодополучателем обеих компаний.

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