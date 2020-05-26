Умер Мурис, один из бывших "рижских котов"

Умер Мурис, один из котов, живших в Рижской думе с 2011 по 2020 год, сообщил на своей страничке Facebook депутат Европарламента Нил Ушаков (Согласие).

"Ты был очень хороший кот...", - написал бывший градоначальник.

Ушаков не сообщил об обстоятельствах смерти кота. Руководитель бюро Ушакова в Риге Диана Шване указала, что сегодня один из лидеров партии выступит с более подробным сообщением.

Кузя и Мурис начали жить в Рижской думе в 2011 году, еще будучи котятами. Тогдашний мэр Риги Нил Ушаков (Согласие) взял их из приюта Līči и провозгласил их официальными котами Риги. Они жили в помещениях бюро председателя самоуправления.

В 2013 году коты устроили бардак в бюро председателя РД и чуть не вызвали пожар. Коты расцарапали кресла, сорвали занавески, уронили два горшка с цветами. Один из горшков упал на стеклянный журнальный столик и разбил его. Помимо прочего, коты опрокинули кулер для воды, из-за чего произошло короткое замыкание и возникло задымление. Коты испугались пожарной сигнализации и убежали. Муриса нашли в помещении для молитв, а Кузя временно пропал.

В 2019 году Нил Ушаков был отстранен от исполнения обязанностей мэра Риги и позже был избран депутатом Европарламента, а мэром Риги в итоге стал Олег Буров (ЧСР). У Бурова была аллергия на котов, из-за чего Кузя и Мурис переехали жить в помещения фракции "Согласие". В этом году, когда после роспуска Рижской думы "Согласие" покинуло здание думы, коты переехали жить в помещение рижского бюро Ушакова.