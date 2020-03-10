Умер один из четырех жирафов Рижского зоопарка

В Рижском зоопарке умер 14-летний жираф Усмис, сообщил агентству LETA председатель правления зоопарка Роланд Грейзиньш.

Усмис, который родился в 2006 году в Лодзи, поселился в Рижском зоопарке в 2008 году.

В дикой природе жирафы живут в среднем до 25 лет, в неволе — до 35. Грейзиньш говорит, что у животного давно были проблемы со здоровьем, но причину смерти еще только предстоит выяснить.

Заниматься этим будут в Елгавском сельскохозяйственном университете, у которого с зоопарком заключен договор о вскрытии животных. Тело жирафа доставят с помощью специальной техники.

Когда причина смерти станет ясна, скелет животного поместят в университетский музей остеологии. Там уже находятся скелеты льва, тигра и верблюда, которые раньше жили в зоопарке.

В Рижском зоопарке продолжают жить еще три жирафа — Ками, Пикс и Перископ.