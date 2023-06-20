Умер основатель и многолетний ректор RISEBA Борис Куров

В воскресенье, 18 июня, в возрасте 80 лет ушел из жизни основатель, бывший владелец и многолетний ректор Высшей школы бизнеса, искусств и технологий RISEBA Борис Куров, сообщили в вузе.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

"Куров запомнится коллективу, студентам и партнерам RISEBA как интеллигентный и вдохновляющий руководитель, академик и профессор, а также требовательный ректор, который сам работал эффективно и дисциплинированно и ожидал такой же отдачи от своих сотрудников", — говорится в заявлении вуза.

Куров окончил Латвийский государственный университет, работал там несколько лет и получил степень доктора экономических наук.

Он был участником государственных и международных исследовательских проектов, членом экспертных советов и комиссий, участвовал в конференциях и исследовательской деятельности, с 1981 по 1985 год был руководителем Латвийской ассоциации высших учебных заведений.

В 1992 году Куров участвовал в создании RISEBA (прежнее название — Рижская международная школа экономики и бизнес-администрации (RSEBAA)). Он был ректором вуза с 1993 по 2010 год.

По данным firmas.lv, в настоящее время SIA Вiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA принадлежит кипрской компании Afograde Limited, реальными бенефициарами которой являются Евгений Куров 1986 года рождения и Ирина Сенникова. В финансовом году с августа 2021 по июль прошлого года оборот RISEBA составил 6,1 млн евро, убытки — 0,31 млн евро.