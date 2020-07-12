Умер писатель Паулс Банковскис

Ушел из жизни писатель и публицист Паулс Банковскис (1973-2020), сообщили порталу rus.lsm.lv члены семьи писателя.

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Паулс Банковскис — писатель и публицист, автор многих романов, сборников сочинений и киносценариев. За сценарий к фильму "Густав Клуцис. Неправильный латыш" он получил почетную награду "Большой Кристап". Также был лауреатом премии Яниса Балтвилкса.

Два раза он был удостоен приза в конкурсе романов журнала Karogs, многократно выдвигался на премию "Награда года в литературе Латвии".

Во время учебы работал внештатным автором в изданиях "Literatūra un Māksla", "Labrīt", в журнале "Rīgas Laiks", позже в газете "Diena" на портале "Ir.lv".