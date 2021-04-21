Умер политик времен восстановления независимости, экс-министр Янис Круминьш
Foto: Privātais arhīvs

Скончался бывший министр по особым поручениям по делам государственных реформ Янис Круминьш, о чем сообщается на его странице в Facebook.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Круминьш был министром при кабинете Андриса Берзиньша и занимал эту должность с 5 мая 2000 года по 7 ноября 2002 года.

Круминьш родился в 1955 году в Кулдиге и закончил историко-философский факультет Латвийского университета. С 1980 по 1987 год он работал фотокорреспондентом в новостном агентстве LATINFORM, которое позднее стало агентством LETA.

4 мая 1990 года как депутат Верховного совета Круминьш проголосовал за восстановление независимости Латвии.

В девяностые годы он побывал советом премьер-министра Валдиса Биркавса, советником министра финансов и советником мэра Риги.

Был президентом "Клуба-21", влиятельной негосударственной организации начала девяностых, участвовал в создании партии Latvijas Ceļs, входил также в другие партии.

В 2000 году он стал министром по особым поручениям в делах государственных реформ и был им до 7 ноября 2002 года, пока у власти был кабинет Андриса Берзиньша.

Круминьш имеет награды - Орден Трех звезд третьей степени и памятный знак участника баррикад 1991 года

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

Source

LETA

Tags

Jānis Krūmiņš
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур