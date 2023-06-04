Умер политик, журналист и публицист Вилис Селецкис

В ночь на 4 июня в возрасте 72 лет скончался публицист, общественный деятель, политик, бывший депутат Верховного Совета Вилис Селецкис. Об этом порталу Delfi сообщил друг Селецкиса, бывший мэр Тукумса и депутат Сейма Эрикс Зунда.

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"Он был общественным деятелем в прямом смысле этого слова: директор нескольких школ, редактор газет, создатель Народного фронта, депутат Верховного Совета, голосовавший за независимость Латвии, писатель и публицист. Человек, который никогда не был равнодушен к процессам в Латвии и других странах мира. Будучи историком, он анализировал события в широком временном контексте, был очень чувствительным к несправедливости. Являлся почетным гражданином Тукумской волости", - рассказал Зунда.

Вилис Селецкис продолжал заниматься политикой и после закрытия Верховного Совета. В 1993 году баллотировался на выборах в 5-й Сейм от партии Демократический центр, но не был избран. В 2001 году неудачно баллотировался на выборах в Рижскую думу от Латвийской демократической партии. На выборах в восьмой Сейм в 2002 году Селецкис неудачно баллотировался как представитель Демократической партии Латвии по списку политического объединения Centrs. На муниципальных выборах в Латвии 2013 года Селецкис безуспешно баллотировался на выборах в Тукумскую краевую думу от Союза "зеленых" и крестьян.

Увлечением Вилиса Селецкиса было писательство и журналистика. Он опубликовал более десяти книг, в том числе сборник скандальных публикаций об Андрисе Шкеле. Селецкис также писал об Айваре Лембергсе.

Работы публициста печатались и на портале DELFI в разделе "Версии". Одна из последних версий автора - "Уроки Украины для Латвии".