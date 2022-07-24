Умер председатель правления LOSP Эдгарс Трейбергс
Foto: LETA

Скончался председатель правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций (LOSP) Эдгарс Трейбергс. Об этом в Twitter сообщает Министерство сельского хозяйства Латвии.

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"Внезапно и болезненно наступает тишина. Начатые работы прерываются. Латвийские фермеры потеряли Эдгара Трейбергса, многолетнего и умелого лидера LOSP. Их лидера. Мы скорбим вместе с вами", - пишет Министерство сельского хозяйства.

В марте 2020 года Эдгарс Трейбергс был переизбран председателем правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций (LOSP) на следующие три года.

Помимо этого Трейбергс являлся президентом Латвийской ассоциации коневодов и вице-президентом Латвийской федерации конного спорта. Он также был депутатом Ропажской думы, на выборах баллотировался от Крестьянского Союза Латвии (LZS).

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