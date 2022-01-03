Умер старейший пивовар Латвии Карлис Залитис

Старейший пивовар Латвии Карлис Залитис, разработавший рецепты напитка Veselība, Senču alus и Tērvetes alus, ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщило самоуправление Бауского края.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Залитис умер 29 декабря 2021 года. Ему было 95 лет.

Залитис всю свою жизнь связал с пивоварением и являлся одним из самых выдающихся экспертов этой отрасли в истории Латвии. Он был директором пивоварни Bauskas alus с 1981 года, когда там начался производственный процесс.

В 2001 году Залитису была присвоена высшая государственная награда — Орден Трех Звезд пятой степени. Спустя пять лет он получил высшую награду Министерства сельского хозяйства — серебряную медаль "За самоотверженность" и высшую награду местного самоуправления за многолетний вклад в развитие народного хозяйства и популяризацию родного края.

Залитис окончил факультет технологии пищевой промышленности нынешнего Латвийского сельскохозяйственного университета, работал на ликеро-водочном заводе, "Пивоваренном заводе №2", который впоследствии был переименован в "Ригу". На Ильгюциемской пивоварне разработал рецепты напитка Veselība и Senču alus. Основал пивной цех в Тервете и создал рецепт Tērvetes alus.

Прощание с Залитисом состоялось 2 января на кладбище Шарлотес в Бауском крае.