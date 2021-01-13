Умер врач и депутат нескольких созывов Сейма Леопольд Озолиньш
Foto: LETA

Врач и депутат нескольких созывов Сейма Леопольд Озолиньш скончался на этой неделе.

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Как сообщила его семья, Озолиньш умер от инсульта вечером 11 января в больнице им.П.Страдиня.

Озолиньш родился в 1937 году, большую часть жизни он проработал В Латвийский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, проводил сложные операции, изобрел несколько медицинских устройств.

Он активно участвовал в общественном движении за восстановление независимости Латвии. В 1989-1991 был избран народным депутатом от ЛССР.

Озолиньш был депутатом Сейма шестого, восьмого и девятого созыва, а также депутатом Юрмальской думе. В последние годы он входил Союз "зеленых" и крестьян.

Процедура прощания с Озолиньшем будет проходить 16 января на кладбище в Яундубултах.

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LETA rus.DELFI.lv

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LETA rus.DELFI.lv
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