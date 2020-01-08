Умер врач Резекненской больницы, не оказавший помощь пациенту с инфарктом

В конце минувшего года умер врач Резекненской больницы Георгий Тихонов, который обвинялся в халатности в связи со смертью пожилого пациента.

Специалист по общественным отношениям Резекненской больницы Лаура Сондаре-Строде подтвердила, что доктор Тихонов скончался 23 декабря прошлого года.

В октябре прошлого года суд из-за болезни подсудимого отложило рассмотрение дела до 17 января 2020 года . Сейчас не известно, будет ли продолжаться уголовный процесс или дело будет закрыто. Агентству LETA не удалось созвониться с адвокатом Тихонова Илоной Йиргеной.

Напомним, в марте 2015 года бригада скорой медицинской помощи доставила в Резекненскую больницу пожилого человека. Результаты кардиограммы на дому показали, что у мужчины острый инфаркт миокарда. Дежурный врач в Резекненской больнице не поставил точного диагноза и не назначил лечение, соответствующего заболеванию и отправил пациента домой, где мужчина скончался несколько часов спустя.

А летом 2019 года тот же врач выписал из приемного покоя пациентку с симптомами инсульта. Женщине оказали помощь только Даугавпилсе, диагностировав инсульт. За это Тихонов был отстранен от исполнения обязанностей.