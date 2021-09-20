Умерла 19-летняя молодая мама, болевшая Covid-19

В Клинической больнице Паула Страдиня скончалась 19-летняя молодая мама, болевшая Covid-19. Молодая женщина не была вакцинирована. О смерти пациентки сообщила программа "Панорама" Латвийского телевидения.

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Женщина заболела на последнем триместере беременности. Ход заболевания был тяжелым. О новороженном ребенке сейчас заботится семья.

LTV сообщает, что будущая мать попала в поле зрения врачей в субботу, 28 августа. Сначала беременная обратилась в Рижский роддом из-за плохого самочувствия. Там тест на Covid-19 выявил инфекцию. Когда состояние женщины резко ухудшилось, она была доставлена ​​в больницу Страдиня.

Ребенка удалось спасти с помощью срочного кесарева сечения, медики больницы Страдиня продолжали бороться за жизнь его матери.