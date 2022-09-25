Умерла бывшая руководитель NEPLP Айя Дулевска-Цалите

22 сентября скончалась Айя Дулевска-Цалите, бывшая глава Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), сообщает агентство LETA со ссылкой на страницу политика в Facebook.

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Бывший журналист и руководитель NEPLP умерла в возрасте 60 лет после тяжелой болезни. Планируется, что прощание с ней состоится 27 сентября в 14:00 в Большом зале Рижского крематория.

Айя Дулевска-Цалите родилась 5 октября 1961 года. Она была журналистом, когда ее избрали в Национальный совет по электронным СМИ, где являлесь как заместителем руководителя, так и главой NEPLP. По ее словам, она чувствовала давление на этой должности.

За время своей работы в NEPLP Дулевска-Цалите была замешана в некоторых скандалах, например, когда сравнила владельца "Первого Балтийского канала" (ПБК) с подручным Тони Сопрано, главного героя некогда популярного сериала "Семейка Сопрано".

"Сегодня в NEPLP мы встретились с владельцем ПБK. Я наконец-то вспомнила, кого он мне напомнил: одного из "шестерок" Тони Сопрано", — написала тогда Дулевска-Цалите в своем микроблоге Twitter.

Дулевска-Цалите также активно занималась политикой. Будучи членом партии "Гражданский союз", она вышла из партии после того, как в нее была принята бывший главный редактор газеты "Diena" Сармите Алерте. Дулевска-Цалите объясняла, что ее уход из партии связан с изменением курса партии в сторону социального либерализма, тогда как она придерживается более национально-консервативных взглядов.