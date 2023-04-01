"Умерли из-за стресса": в соцсетях распространяются слухи о смертях на курсах латышского языка

В течение последних недель в русскоязычных группах "Фейсбука" и телеграм-каналах распространяется информация о том, что во время курсов латышского языка две женщины не выдержали стресса и скончались. Delfi.lv связался с Государственным центром содержания образования и экзаменации (VISC) и Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP), чтобы проверить эти сообщения.

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Представитель VISC Лаура Ширака заявила Delfi, что подобные случаи во время проверок на знание латышского языка зафиксированы не были. По словам представителя PMLP Мадары Пуке, у управления нет данных о таких инцидентах. Не подтвердили информацию и в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD): скорая отмечает, что в публикациях не уточняется, где и когда могли произойти такие случаи, поэтому ответить на вопрос, были ли получены вызовы подобного рода, невозможно.

Ранее уже сообщалось, что 30 марта Сейм принял в первом чтении поправки к Иммиграционному закону, которые дают гражданам России — бывшим гражданам и негражданам Латвии — дополнительное время на подачу заявок на экзамен по госязыку и переэкзаменовку. Автоматически это продлит и срок подачи заявки в Управление по делам гражданства и миграции на получение нового вида на жительства — статуса постоянного жителя ЕС.